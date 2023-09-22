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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف سلامة وكريم فهمي في عزاء والدة دينا الشربيني.. فيديو

عزاء والدة دينا الشربينى
عزاء والدة دينا الشربينى

استقبلت الفنانة دينا الشربيني، واجب عزاء والدتها مساء اليوم الجمعة، من الفنانين كريم فهمي وشريف سلامة، بمسجد المشير طنطاوي. 

عزاء والدة دينا الشربيني

توافد عدد من نجوم الوسط الفني، إلى عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني، اليوم الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي. 

لمشاهدة العزاء اضغط هنا 

 

جنازة والدة دينا الشربيني

أقيمت أمس الخميس، صلاة الجنازة على والدة الفنانة دينا الشربينى  من مسجد المشير طنطاوي وسط حضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد السعدنى وعمر السعيد وغادة عادل".

وكشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن موعد ومكان جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتبت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفيت إلى رحمة الله- تعالى-: ليلى السيد عبدالله التمامي.. والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني ، وكلا من ريهام المندوه ونشوى المندوه ويوسف المندوه.. للفقيدة الرحمة.. ولعائلتها الصبر والسلوان”. 

أعلن الفنان عمر السعيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتب عمر السعيد: “السيدة ليلى السيد، والدة دينا الشربيني في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”. 

وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني ، بعد 4 أشهر من وفاة والدها. 

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