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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس الرئاسي الليبي يدعو لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بعد دمار الإعصار دانيال

رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، رسالة للمجتمع الدولي بخصوص كارثة الفيضانات التي حلت بشرق ليبيا، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار بعد الكارثة التي تسبب فيها الإعصار دانيال.

وأوضح المنفي في رسالته، إلى العالم من خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية التي حلت بأهل المناطق المنكوبة شرق البلاد.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال المناشدة، بالدول التي هبت لمساعدة ليبيا، مبينا أن الكارثة أكبر من قدرات البلاد التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي، وأنها تحتاج دعم دولي، داعيا لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار. 

جاءت هذه الرسالة خلال عقد الجمعية العامة لعدة اجتماعات دولية وزارية وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي ومجموعة 77 والصين والمؤتمر الإسلامي.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي مؤتمر دولي لإعادة الإعمار دمار دانيال محمد المنفي كارثة الفيضانات شرق ليبيا

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