ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوى؟

أجمعت بعض الدراسات على أن أكل الاسماك وجبتين أسبوعياً على الاقل يعود على جسم الانسان بالفائدة العظيمة، حيث يعد السمك. منأفضل الأغذية البروتينة، فهو مصدرغني بالبروتين عالي الجودة قليل الدهون . كما يعتبر السمك منجما للعديد من الفيتامينات, و المعادن, مثل : الكالسيوم والفوسفور، و الحديد, والزنك واليود, والمغنيسيوم، و البوتاسيوم. والأحماض الامينية و الدهنية الضرورية للحفاظ على صحة الجسم ووقايته من الأمراض .السمك 3 انواع رئيسيه هى الاسماك الزيتيه والسمك الابيض والاسماك القشريه مثل المحار .

تعد الأسماك الزيتية من المصادر الأغنى بالاحماض الدهنية الأساسية مثل الاوميغا 3 ومصدر لعدد من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين A،وفيتامين D، وفيتامين E. مصدر للعديد من المعادن المهمة، مثل: الكالسيوم والمغنيسيوم.



أهم فوائد السمك للجسم وللصحة:

- يوفر السمك الاوميغا 3 والاحماض الدهنية الاساسية والمعادن الضرورية لنمو الاعصاب والدماغ في الجنين اذا ما تم تناوله من قبلالحامل، ويضمن التطور العقلي والبصري السليم.



- وجدت بعض الدراسات علاقة ما بين تناول الاوميغا 3 وتقليل خطر الاصابة بكل من الاكتئاب، والخرف ومرض الزهايمر.

- الاوميغا3 والاحماض الدهنية في السمك تلعب دور كبير وأساسي لتعزيز عمل النواقل العصبية، وزيادة الذاكرة والتركيز والعمليات العقليةالمختلفة.

- وجد بان تناول كبار السن للسمك والمأكولات البحرية مرة على الاقل أسبوعياً يقلل من خطر إصابتهم بالزهايمر والخرف، ووجد أن منيتناولون الاسماك بانتظام، كانت معدلات الاصابة بالاكتئاب لديهم أقل من غيرهم.

- تعزيز صحة القلب

محتوى السمك العالي من الاحماض الدهنية الاساسية يجعل له دوراً هاماً في الحفاظ على صحة القلب والاوعية الدموية، وخفض ضغطالدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. لأن للسمك القدرة على: مكافحة الالتهابات التي قد تصيب الشرايين والاوعيةالدموية. الحد من تجلط الدم. يخفض نسبة الدهون والكولسترول الضار في الدم LDL السيطرة على معدلات ضغط الدم. تحسين مرونةالأوعية الدموية.



- الوقاية من التهاب المفاصل

وجد بان تناول مصادر أوميغا 3، مثل الأسماك الزيتية: يقلل من خطر الاصابة بالالتهابات وخاصة التهابات المفاصل. يخفف من أعراضالالتهاب الروماتويدي وأمراض المناعة الذاتية والصدفية.

- الوقاية من السرطان:

ربطت بعض نتائج الأبحاث تناول الاحماض الدهنية أوميغا 3 بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات وبنسب عالية، خاصةسرطانات الجهاز الهضمي والفم والمريء، والقولون والبروستاتا والمبيضين.



- الوقاية من الاصابة بالربو عند الاطفال:

إوجد بان الاطفال الذين يتناولون كمية من السمك اعلى من غيرهم، كانت فرص اصابتهم بالربو وتطوير أعراضه أقل من غيرهم.

- - الوقاية من السكري:

بالإضافة الى أن تناول مرضى السكري للسمك يساعدهم في الحفاظ على معدلات سكر طبيعية، فقد وجدت الدراسات علاقة تربط بين تناولمصادر الاحماض الدهنية الاساسية، أوميغا 3، وتقليل خطر الاصابة بالسكري.



السمك المشوى والرجيم:

أظهرت بعض الدراسات أن تناول السمك ضمن حمية صحية محسوبة السعرات، مثل حمية البحر الابيض المتوسط، يساعد في السيطرةعلى الوزن وخسارة الزائد منه، شرط تناول سمك مشوي أو مطهو على البخار، لا مقلي.



والسمك هو البديل الامثل للحوم الأخرى، فهو أقل بالسعرات والدهون، وعالي بالبروتين والاحماض الدهنية الاساسية، ما يعني امتلاء المعدةلفترة أطول، فالبروتين يحتاج وقت أطول للهضم، أكثر من الكربوهيدرات أو الدهون.



ما هي الحصة الموصى بها من السمك؟

توصي جمعية القلب الأميركية بتناول الأسماك مرتين على الأقل أسبوعياً كجزء من حمية صحية، مع التركيز على الاسماك الزيتية. ويمكنالحصول على الحصص إما من أسماك طازجة أو مجمدة، أو معلبة أو مدخنة.

وينصح دائما بطهو الاسماك بطرق صحية تشمل الشوي أو السلق أو على البخار، بعيداً عن القلي الذي سيضيف إليها سعرات حراريةودهون مهدرجة مضرة أنت في غنى عنها.