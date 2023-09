42 مليون دولار إيرادات فيلم A Haunting in Venice عالميا

وصلت إيرادات فيلم A Haunting in Venice إلى حوالي ٤٢ مليون دولار عالميا، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي ١٨ مليون دولار بعد طرحه يوم ١٥ ديسمبر الجاري.

يعتبر فيلم A Haunting in Venice استكمالا لسلسلة أفلام المحقق الشهير هيركل بوارو التي اشتهرت بكتابتها الروايئة الشهيرة أجاثا كريستي، وقدمها كينيث براناه في العديد من الأفلام مؤخرا.

فيلم A Haunting in Venice من بطولة كينيث براناه، ميشيل يوه، جايمي دورنان، إيما لايرد، كيلي ريلي، كايلي ألين، تينا فاي، ويشارك فيه الممثل المصري أمير المصري.

طرح العام الماضي فيلم Death on the Nile المقتبس من رواية أجاثا كريستي الشهيرة، وهو الجزء الثاني من فيلم Murder on the Orient Express الذي عرض عام 2017، ويجمعهم شخصية المحقق الشهير هيركل بوارو.

تدور أحداث الفيلم حول تحقيق هيركيول بوارو في جريمة مقتل وريثة شابة، أثناء قضاء إجازته بفندق على النيل في مصر، وهي شخصية رئيسية في معظم روايات أجاثا كريستي البوليسية، وقدمت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والعروض المسرحية.