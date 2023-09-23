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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

42 مليون دولار إيرادات فيلم A Haunting in Venice عالميا

صدى البلد

وصلت إيرادات فيلم A Haunting in  Venice  إلى حوالي ٤٢ مليون دولار عالميا، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي ١٨ مليون دولار بعد طرحه يوم ١٥ ديسمبر الجاري. 

 

 

يعتبر فيلم A Haunting in Venice استكمالا لسلسلة أفلام المحقق الشهير هيركل بوارو التي اشتهرت بكتابتها الروايئة الشهيرة أجاثا كريستي، وقدمها كينيث براناه في العديد من الأفلام مؤخرا. 

 

فيلم A Haunting in Venice من بطولة كينيث براناه، ميشيل يوه، جايمي دورنان، إيما لايرد، كيلي ريلي، كايلي ألين، تينا فاي، ويشارك فيه الممثل المصري أمير المصري. 

 

طرح العام الماضي فيلم Death on the Nile المقتبس من رواية أجاثا كريستي الشهيرة، وهو الجزء الثاني من فيلم  Murder on the Orient Express  الذي عرض عام 2017، ويجمعهم شخصية المحقق الشهير هيركل بوارو.

 

تدور أحداث الفيلم حول تحقيق هيركيول بوارو في جريمة مقتل وريثة شابة، أثناء قضاء إجازته بفندق على النيل في مصر، وهي شخصية رئيسية في معظم روايات أجاثا كريستي البوليسية، وقدمت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والعروض المسرحية. 

 

A Haunting in Venice أجاثا كريستي البوكس اوفيس Death on the Nile المسلسلات التلفزيونية العروض المسرحية

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