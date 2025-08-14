قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه برقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون وإنشاء موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم
مركز الأزهر يكشف عن 5 أمور أوصى بها النبي.. فاغتنمها تكن أسعد الناس
الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث في الموسم الجديد .. شاهد
بعت الفلوس على حساب زوجته.. صراف يستولى على أموال شركة أدوية
27 و28 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
يحمل سلاح ناري.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي رجل على سيدة بالإسكندرية
سموتريتش : قيام دولة فلسطينية يعرض وجود إسرائيل للخطر
قبل مباراة فاركو.. الخطيب يصدرا قرارا عاجلا في الأهلي| ماذا حدث؟
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
25 و26 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعدما افتتح مشواره في البطولة بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب 

و تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم السبت المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قد قرر مواصلة التدريبات اليوم السبت في السادسة مساءً على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، رافضًا منح اللاعبين راحة عقب الفوز في الجولة الأولى، في إطار الاستعداد الجاد لمواصلة الانطلاقة القوية في المسابقة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

