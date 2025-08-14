موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري المصري الممتاز

يواجه فريق زد نظيره فريق سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصرى الممتاز “ دورى NILE

موعد مباراة زد وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة

تذاع المباراة في السادسة مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

وتنقل مباراة زد وسيراميكا عبر قناة أون تايم سبورت 2.

ويحتل فريق زد المركز الثالث في ترتيب دورى nile برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في أول مباراة على حساب المقاولون العرب

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادى والعشرين والأخير بدون نقاط بعد الهزيمة فى أول مباراة أمام الزمالك