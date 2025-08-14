موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري المصري الممتاز

يواجه فريق زد نظيره فريق سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصرى الممتاز “ دورى NILE
موعد مباراة زد وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة
تذاع المباراة في السادسة مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.
وتنقل مباراة زد وسيراميكا عبر قناة أون تايم سبورت 2.
ويحتل فريق زد المركز الثالث في ترتيب دورى nile برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في أول مباراة على حساب المقاولون العرب
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادى والعشرين والأخير بدون نقاط بعد الهزيمة فى أول مباراة أمام الزمالك