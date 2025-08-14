قرار نهائي من خوسيه ريبيرو بشأن أحمد عبدالقادر

تراجع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، عن موقفه بشأن مشاركة أحمد عبدالقادر في التدريبات الجماعية، بعد أن كان قد وافق مسبقًا.

وأبلغ ريبيرو إدارة الكرة بالنادي الأهلي بأن اللاعب لن يكون له دور معه، لأنه يتحدث دائمًا عن الرحيل، وبالتالي فإن مشاركته سيكون لها أثر سلبي.

ويحاول محمد يوسف، المدير الرياضي، إقناع المدير الفني بمشاركة اللاعب، خاصة أن وكيله يلمّح إلى إمكانية تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، لعدم مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام فاركو، في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعثره في الجولة الافتتاحية بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، وهو ما أثار إحباط جماهيره في بداية مشواره بالموسم الكروي الجديد.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو في الدوري

من المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، حيث تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويسعى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إلى تصحيح المسار وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعويض فقدان أول نقطتين في سباق المنافسة على اللقب، خاصة مع رغبة الفريق في تحقيق انطلاقة قوية بالموسم الجديد 2025-2026.