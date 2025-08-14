الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم، قبل أن يختار الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفنى قائمة مكونة من عشرين لاعبا يدخل بهم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة من مساء غد، فى الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدورى.

وشهدت تدريبات الأهلي خلال اليومين الماضيين علاج الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها الفريق وتسببت فى دخول مرماه هدفين، حيث خصص ريبيرو وقتا لتدريب المدافعين على التمركز داخل منطقة الجزاء، خاصة فى الكرات العرضية، كما تحدث مع مصطفى شوبير حارس المرمى وطلب منه الهدوء وأن يلعب دون ضغوط، لأن هذه الضغوط كانت السبب فى اهتزاز مستواه أمام مودرن.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام فاركو، في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعثره في الجولة الافتتاحية بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، وهو ما أثار إحباط جماهيره في بداية مشواره بالموسم الكروي الجديد.



موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو في الدوري



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، حيث تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إلى تصحيح المسار وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعويض فقدان أول نقطتين في سباق المنافسة على اللقب، خاصة مع رغبة الفريق في انطلاقة قوية بالموسم الجديد 2025-2026.