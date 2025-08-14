قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
ليبرمان: هدف حكومة نتنياهو ليس احتلال غزة بل السيطرة على الجيش
سيولة مرورية في شوراع القاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو

الأهلي
الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم، قبل أن يختار الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفنى قائمة مكونة من عشرين لاعبا يدخل بهم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة من مساء غد، فى الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدورى.

وشهدت تدريبات الأهلي خلال اليومين الماضيين علاج الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها الفريق وتسببت فى دخول مرماه هدفين، حيث خصص ريبيرو وقتا لتدريب المدافعين على التمركز داخل منطقة الجزاء، خاصة فى الكرات العرضية، كما تحدث مع مصطفى شوبير حارس المرمى وطلب منه الهدوء وأن يلعب دون ضغوط، لأن هذه الضغوط كانت السبب فى اهتزاز مستواه أمام مودرن.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام فاركو، في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعثره في الجولة الافتتاحية بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، وهو ما أثار إحباط جماهيره في بداية مشواره بالموسم الكروي الجديد.


موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو في الدوري 


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، حيث تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إلى تصحيح المسار وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعويض فقدان أول نقطتين في سباق المنافسة على اللقب، خاصة مع رغبة الفريق في انطلاقة قوية بالموسم الجديد 2025-2026.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي خوسيه ريبيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

ترشيحاتنا

كارول سماحة وابنة وليد مصطفى

«سأكون دائمًا هنا من أجلكِ».. كارول سماحة تُهنئ ابنة زوجها الراحل بعيد ميلادها

ملك احمد زاهر

هنبطل قرف إمتى؟.. ملك أحمد زاهر تعلق على حادث فتيات طريق الواحات

هنا الزاهد

ظهور لافت لـ "هنا الزاهد" عبر إنستجرام

بالصور

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

فوائد وأضرار الشاي باللبن

فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد