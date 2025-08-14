سيراميكا كليوباترا يسعى لتحقيق الفوز أمام زد في الدوري

يواجه فريق زد نظيره فريق سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصرى الممتاز “ دورى NILE”

وكان زد قد فاز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، بينما هزم سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

ويحتل فريق زد المركز الثالث في ترتيب دورى nile برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في أول مباراة على حساب المقاولون العرب

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادى والعشرين والأخير بدون نقاط بعد الهزيمة فى أول مباراة أمام الزمالك