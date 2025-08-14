قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيراميدز يسعى للفوز أمام الإسماعيلي في الدوري اليوم

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

يواجه فريق بيراميدز  نظيره فريق الإسماعيلى اليوم على استاد 30 يونيو، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصرى الممتاز “دورى NILE ”

وتنطلق المباراة اليوم الخميس في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة 

وكان بيراميدز قد تعادل  مع وادي دجلة سلبيا في الجولة الأولى، فيما تعادل الإسماعيلي مع بتروجت بدون أهداف في نفس الجولة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد نقطة بعد التعادل السلبى في أول جولة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد نقطة من التعادل في أول مباراة مع بتروجت.

بيراميدز الاسماعيلي الدوري

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

طريقة عمل البطاطس المهروسة

فوائد وأضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

عبير صبري تثير الجدل بكاش مايوه

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

