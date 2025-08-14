زيزو اللي بدأ.. تعليق ناري من جمال عبد الحميد على الهتافات ضد نجم الأهلي

تحدث جمال عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، في نقاش حاد مع هاني رمزي، نجم الأهلي السابق، بسبب هتافات جماهير نادي الزمالك ضد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا.

كانت رابطة الأندية قررت توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق للاعب الفريق منافس وحكم والمباراة.

وقال هاني رمزي، في تصريحات ببرنامج "بلس 90"، المذاع عبر فضائية "النهار": "جمهور الزمالك هو اللي بدأ، جمهور الزمالك شتم زيزو ومرات زيزو".

ورد عليه جمال عبد الحميد، قائلاً: "اوعى تقول جمهور الزمالك اللي بدأ.. زيزو اللي بدأ، زيزو اللي كذب على جمهور الزمالك"، ليعلق هاني رمزي: "احنا بنتكلم على اللي تجاوز في أول مباراة في الدوري".

ورد جمال: "أنا ماليش دعوة، زيزو هو اللي ابتدى، جمهور الزمالك بيرد على كدبه وعدم صدقه ".

وعلق هاني رمزي: "مفروض إن القصة اتقفلت وبدأنا صفحة جديدة".

ووجه جمال عبد الحميد، رسالة لجمهور الزمالك قائلاً: "أنا من رأيي سيبوه هو مش فارق معانا خالص "، مضيفًا: "زوجة زيزو، زملكاوية ، عشان كده الجمهور هتف لها في المدرجات، والجمهور لم يخرج عن النص، الهتافات كانت لأنه زملكاوية".

وأكمل: "زوجة زيزو، قالت (أنا زملكاوية ومحدش يقدر يخليني أهلاوية)، عشان كده جمهور الزمالك بيرد الجميل وبيقولها بنحبك، فين الشتيمة بقى، إيه الغلط في إن الجمهور يحب واحدة زملكاوية بتحب نادي الزمالك، ما إحنا كنا بنحب محمد منير، عشان زملكاوي".

ورد عليه هاني رمزي، قائلاً: "الكلام ده عيب يا كابتن في مدرجات كبيرة، مينفعش ذكر أسماء زوجات اللاعبين في المدرجات"، ليرد جمال عبد الحميد: "عشان زملكاوية ".

وأتم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلاً: "أنا ضد التجاوزات ولكن متكبروش الموضوع أوي".