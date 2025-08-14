قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي في برلين لبحث ملف أوكرانيا قبيل اجتماع ترامب – بوتين
أنت أكبر من كدة.. نجم الزمالك السابق يفاجئ تريزيجيه برسالة نارية
إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قرب القدس وسلفيت
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل التعاملات
قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025
حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم
أم فتحي حذرتني.. اعترافات مثيرة لـ سارة خليفة في قضية المخدرات
محكمة استئناف أمريكية تلغي حكمًا بإجبار إدارة ترامب على استئناف المساعدات الخارجية
زيزو اللي بدأ.. تعليق ناري من جمال عبد الحميد على الهتافات ضد نجم الأهلي
أسرار الرزق بالمال والبنين.. له 10 أسباب تجعلك تعيش في سعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو اللي بدأ.. تعليق ناري من جمال عبد الحميد على الهتافات ضد نجم الأهلي

زيزو
زيزو
يمنى عبد الظاهر

تحدث جمال عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، في نقاش حاد مع هاني رمزي، نجم الأهلي السابق، بسبب هتافات جماهير نادي الزمالك ضد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا.

 كانت رابطة الأندية قررت توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق للاعب الفريق منافس وحكم والمباراة.

وقال هاني رمزي، في تصريحات ببرنامج "بلس 90"، المذاع عبر فضائية "النهار": "جمهور الزمالك هو اللي بدأ، جمهور الزمالك شتم زيزو ومرات زيزو".

ورد عليه جمال عبد الحميد، قائلاً: "اوعى تقول جمهور الزمالك اللي بدأ.. زيزو اللي بدأ، زيزو اللي كذب على جمهور الزمالك"، ليعلق هاني رمزي: "احنا بنتكلم على اللي تجاوز في أول مباراة في الدوري".

ورد جمال: "أنا ماليش دعوة، زيزو هو اللي ابتدى، جمهور الزمالك بيرد على كدبه وعدم صدقه ".

وعلق هاني رمزي: "مفروض إن القصة اتقفلت وبدأنا صفحة جديدة".

ووجه جمال عبد الحميد، رسالة لجمهور الزمالك قائلاً: "أنا من رأيي سيبوه هو مش فارق معانا خالص "، مضيفًا: "زوجة زيزو، زملكاوية ، عشان كده الجمهور هتف لها في المدرجات، والجمهور لم يخرج عن النص، الهتافات كانت لأنه زملكاوية".

وأكمل: "زوجة زيزو، قالت (أنا زملكاوية ومحدش يقدر يخليني أهلاوية)، عشان كده جمهور الزمالك بيرد الجميل وبيقولها بنحبك، فين الشتيمة بقى، إيه الغلط في إن الجمهور يحب واحدة زملكاوية بتحب نادي الزمالك، ما إحنا كنا بنحب محمد منير، عشان زملكاوي".

ورد عليه هاني رمزي، قائلاً: "الكلام ده عيب يا كابتن في مدرجات كبيرة، مينفعش ذكر أسماء زوجات اللاعبين في المدرجات"، ليرد جمال عبد الحميد: "عشان زملكاوية ".

وأتم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلاً: "أنا ضد التجاوزات ولكن متكبروش الموضوع أوي".

جمال عبد الحميد الزمالك هاني رمزي زيزو الأهلي جمهور الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سارة خليفة

اهربي يا سارة هيقبضوا عليكي.. ماذا فعلت المذيعة سارة خليفة أثناء القبض عليها؟ | مفاجأة

سارة خليفة

ماذا عثرت الشرطة مع المذيعة سارة خليفة؟.. التحقيقات تكشف المستور

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

حالة الطقس

سيناء تحت الأمطار الغزيرة وأسوان في قلب الموجة الحارة بـ48 درجة

ترشيحاتنا

القهوة

بديل القهوة .. شيف تقدم مشروبات رخيصة بنفس نكهة وشكل البن لأهل غزة

المضادات الحيوية

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يعرضك لمشاكل خطيرة| إليك طرق الوقاية

بسبب اتهامها بقتل زوجها .. 10 صور لـ بدرية طلبة قبل تصدرها التريند

بسبب اتهامها بقتل زوجها.. صور بدرية طلبة قبل تصدرها الترند

بالصور

فوائد وأضرار الشاي باللبن

فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

عبير صبري تثير الجدل بكاش مايوه

عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه

لعشاء صحي.. دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب

دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب
دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب
دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد