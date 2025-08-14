قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذروة الموجة .. الأرصاد: احذروا درجات الحرارة اليوم تقترب من 50 درجة
سؤال فى النواب لوضع أسعار استرشادية ملزمة للعلاج المستشفيات الخاصة
بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. السبت
استشهاد 89 شخصا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
قوافل المساعدات المصرية لغزة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والوقود
سلطات الاحتلال تواصل سياسات التعنت في التعامل مع قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة
على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات
الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة تقترب من 50
ترامب يبدي استعدادًا لتقديم ضمانات أمنية مشروطة لأوكرانيا خارج الناتو
رسميا.. سعر الذهب في مصر مستهل الخميس
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. توضيح عاجل من التعليم بشأنها
رياضة

أبرز مباريات اليوم الخميس 14-8-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الخميس 14-8-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة الشمال المحترف ضمن صفوفه المصري أكرم توفيق والأهلي بالجولة الأولى من الدوري القطري.


مواعيد مباريات ودية للأندية


نابولي X أولمبياكوس – 7 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري
 

 
زد X سيراميكا كيلوباترا – 5 مساء

الاتحاد X مودرن سبورت – 5 مساء

بيراميدز X الإسماعيلي – 8 مساء

طلائع الجيش X المصري – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الريان X السيلية – 6.30 مساء

الشمال X الأهلي – 8.30 مساء

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
أوتريخت X سيرفيت – 9 مساء

شاختار دونيتسك X باناثينايكوس – 9 مساء

سبورتينج براجا X سي إف آر كلوج – 9.30 مساء

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي
إف سي شيريف X إندرلخت البلجيكي – 8 مساء

بيشكتاش X سانت باتريكس – 9 مساء

دندي يونايتد X رابيد فيينا – 9.45 مساء

الدوري المصري زد بيراميدز

