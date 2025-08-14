أبرز مباريات اليوم الخميس 14-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 14-8-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة الشمال المحترف ضمن صفوفه المصري أكرم توفيق والأهلي بالجولة الأولى من الدوري القطري.



مواعيد مباريات ودية للأندية



نابولي X أولمبياكوس – 7 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري





زد X سيراميكا كيلوباترا – 5 مساء

الاتحاد X مودرن سبورت – 5 مساء

بيراميدز X الإسماعيلي – 8 مساء

طلائع الجيش X المصري – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري



الريان X السيلية – 6.30 مساء

الشمال X الأهلي – 8.30 مساء

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

أوتريخت X سيرفيت – 9 مساء

شاختار دونيتسك X باناثينايكوس – 9 مساء

سبورتينج براجا X سي إف آر كلوج – 9.30 مساء

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي

إف سي شيريف X إندرلخت البلجيكي – 8 مساء

بيشكتاش X سانت باتريكس – 9 مساء

دندي يونايتد X رابيد فيينا – 9.45 مساء