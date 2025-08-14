موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز

يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرّر أن يواجه الأهلي نظيره فاركو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة .

وكانت مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وانطلق الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026، التي تقام بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط فى النسخة الأخيرة.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف في صفقة انتقال حر.