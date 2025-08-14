4 مباريات قوية في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الممتاز

تقام اليوم أربع مباريات قوية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصري الممتاز.

وتنطلق الجولة فى السادسة مساء حيث يحل مودرن سبورت ضيفا على الاتحاد السكندرى باستاد الاسكندرية، وفى التوقيت نفسه يلعب «زد» مع سيراميكا باستاد القاهرة، وفى التاسعة مساء يلعب بيراميدز مع الاسماعيلى باستاد الدفاع الجوى، وطلائع الجيش مع المصرى باستاد السويس.

تعد مباريات الجولة مهمة للغاية لتصحيح المسار وعلاج الأخطاء بعد النتائج التى حققتها الفرق فى الجولة الافتتاحية، بيراميدز يريد تحقيق الفوز الأول بعدما اكتفى بنقطة التعادل فى أولى مبارياته بالموسم الجديد، ليكون هذا التعادل الرابع على التوالى فى المباريات الافتتاحية للفريق «السماوي» بالدورى.

ظهر بيراميدز كفريق عادى تماما وليس كما عهدناه فريقا يستطيع اختراق أصعب الدفاعات بفضل ما يملكه من لاعبين مميزين، لذلك فإن مباراة اليوم فرصة للفريق لكى يظهر قوته الحقيقية ويعوض ما فاته.

أما الاسماعيلى فسيكون أمام اختبار صعب للغاية لأنه مطالب بتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط فى الدورى، بعدما اكتفى بالتعادل السلبى على ملعبه أمام بتروجت.. وفى الإسكندرية سيحاول مودرن الاستفادة من الدفعة المعنوية التى تلقاها من تعادله الإيجابى مع الاهلى، أما الاتحاد فيريد مصالحة جماهيره بتحقيق فوز يمحو به خسارته أمام المصرى بهدف مقابل ثلاثة.

وعلى استاد القاهرة سيكون لدى سيراميكا هدف واحد هو ضرورة حصد نقاط الفوز على «زد» لتعويض الإخفاق أمام الزمالك.. أما «زد» فهو يلعب بهدف مواصلة الانتصارات بعد فوزه على المقاولون.

وأخيرا سيحاول المصرى استغلال حالة الثقة الناجمة عن فوزه الكبير على الاتحاد، لكى يعبر الطلائع. وتأمل جماهير الفريق البورسعيدى أن يواصل اللاعبون تألقهم، بعكس الطلائع الذى يريد تحقيق فوزه الأول.