موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

يواجه فريق بيراميدز  نظيره فريق الإسماعيلى اليوم على استاد 30 يونيو، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصرى الممتاز “دورى NILE ”

موعد مباراة بيراميدز والاسماعيلي

وتنطلق المباراة اليوم الخميس في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

وتذاع مباراة بيراميدز والاسماعيلي عبر قنوات اون تايم سبورت 

وكان بيراميدز قد تعادل  مع وادي دجلة سلبيا في الجولة الأولى، فيما تعادل الإسماعيلي مع بتروجت بدون أهداف في نفس الجولة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد نقطة بعد التعادل السلبى في أول جولة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد نقطة من التعادل في أول مباراة مع بتروجت.

