بعد ظهورها بملابس لافتة فى اللايفات ..البلوجر أم ملك وأحمد تعترف: الفلوس أولا

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة البحيرة حبس البلوجر المعروفة باسم أم ملك وأحمد 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها ببث محتوى مخالف للقيم والأخلاق العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتربح غير المشروع من خلاله

اعترافات المتهمة

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق أن بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية أولا وأنها ترتدي العبايات المثيرة خلال الفيديوهات لجذب المتابعين وخاصة الشباب

الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة المحتوى البلوجر أم ملك وأحمد لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى وفي تلك

الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" (مقيمة بالبحيرة)

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين