قرار جمهوري بإنشاء حساب للمشروعات بقيمة 10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات فى مصر بين حكومة مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو.

مادة وحيدة للقرار

وافق على اتفاقية التعاون “لإنشاء حساب المشروعات في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 13 ذى القعدة سنة 1446 ه، الموافق 11 مايو سنة 2025.