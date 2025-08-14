محمد صلاح أبرزهم| قصص نجاح 3 أبطال رياضيين مصريين بمنهج عربي أولى اعدادي الجديد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريس دروس عن 3 أبطال رياضيين مصريين في منهج اللغة العربية المطور المقرر تدريسه لطلاب الصف الاول الاعدادي العام الدراسي القادم 2025 / 2026 ، اللاعب العالمي محمد صلاح و بطل الاسكواش علي فرج وبطل الخماسي أحمد الجندي

وأكد منهج اللغة العربية المطور إن هؤلاء الابطال يعلموننا ان النجاح يتحقق بالارادة والصبر والعمل ، فهم فخر لكل مصري ونموذج يحتذى به لكل من يريد ان يحقق حلمه ، فعلينا ان نؤمن بقدراتنا ونسعى لنكون مثلهم ونرد الجميل لبلادنا ونصنع لانفسنا مكانا بين الناجحين

وأوضح منهج اللغة العربية المطور لطلاب الصف الاول الاعدادي ، أن مصر مليئة بالمواهب والنماذج الملهمة التي استطاعت أن ترفع اسم الوطن عاليا في المحافل الدولية فهناك أبطال في الرياضة أثبتوا أن الإصرار والعمل الجاد هما طريق المجد وأصبحوا قدوة لكل من يحلم بالنجاح، فمن المواقف الرائعة والمشتركة بين أبطالنا اختضانهم لعلم مصر لحظة وقوفهم على منصات التتويج في مشهد يخلد في ذاكرة الوطن تزهى به القلوب وتفخر به الأعين.

اللاعب محمد صلاح

وأضاف منهج اللغة العربية المطور : من هذه النماذج (محمد صلاح)، الذي نشأ في قرية نجريج بمحافظة الغربية، وواجه صعوبات كثيرة في بداية طريقه، لكنه لم يستسلم لحظة واحدة، فقد أمن أن الموهبة وحدها لا تكفي وأنه لا بد من العمل الشاق والمثابرة، كان يُسَافِرُ يَوْمِيًا سَاعَاتِ طويلة ليصل إلى التدريب، وظل متمسكا بحلمه بدأ في نادي المقاولون العرب، ثم احترف في أوروبا، وتنقل بين أندية كبيرة حتى أصبح نجما في أحد الأندية الأوروبية، وقاد منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم عام ٢٠١٨م. وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي عام ۲۰۱۹ م، ونال جائزة هداف الدوري عدة مرات وتميز بمهارات رائعة وسرعة مذهلة، وجمع بين التفوق والإيثار والتواضع مما جعله محبوبا في مصر والعالم.

بطل الاسكواش علي فرج

كما تحدث منهج اللغة العربية المطور للصف الاول الاعدادي عن اللاعب (علي فرح)، بطل مصر في الإسكواش مؤكداً أنه ولد في القاهرة، وتخرج في كلية الهندسة، فجمع بين التفوق العلمي والرياضي وبدأ ممارسة الإسكواش في سن مبكرة ويفضل عزيمته وتدريبه المتواصل، احتل المركز الأول في التصنيف العالمي، وفاز ببطولات دولية، مثل بطولة العالم عام ٢٠٢٤ م

بطل الخماسي أحمد الجندي

وتحدث منهج اللغة العربية المطور ايضا عن اللاعب أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث ، مؤكداً أنها رياضة صعبة تتطلب 5 مهارات مختلفة (المبارزة - السباحة - ركوب الخيل - الرماية - الجري )

وقال منهج اللغة العربية ، أن اللاعب أحمد الجندي بدأ التدريب من صغره وتميز بالقوة والانضباط والتفاني في العمل ، واستطاع ان يحقق انجازا تاريخيا غير مسبوق حيث حصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 كأول مصري يحقق هذا الشرف في لعبة الخماسي الحديث ، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من قبل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

وقال منهج اللغة العربية : يعد أحمد الجندي مثالا للشاب الطموح الذي لا يعرف المستحيل