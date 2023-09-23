سامح شكري: الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي يضغطان بشدة على كل البلاد .. هناك مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية

حل سامح شكري وزير الخارجية المصري، ضيفا بقناة القاهرة الاخبارية للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

وزير الخارجية: استمرار الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي يضغط على دول العالم

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الجمعية العامة الحالية للأمم المتحدة تنعقد في ظروف دولية لها خصوصية واستمرار الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي والضغط الذي يشكله علي كثير من دول العالم، خاصة دول العالم النامي، فضلًا عن قضية تغير المناخ ونحن نقترب من انعقاد كوب 28 .

وأضاف «شكري»، خلال حواره على شاشة «القاهرة الإخبارية»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، « كل هذه القضايا محط أنظار واهتمام هذه الدورة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك قضية حفظ السلام وإصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف، والتقدير بأن هناك قصور في هذه المنظومة نظرا للأوضاع الجيوسياسية والاستقطاب العالمي».

سامح شكري: مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن هناك مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية، إذ كان هناك تراجع في الآليات التي تعمل من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لذلك كان هناك اهتمام بالمبادرة العربية؛ كونها متكاملة بها كل المكونات التي بها تنهي الصراع.

وأضاف «شكري»، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المبادرة العربية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكان هناك اهتمام كبير للمبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي والنرويج ودول أخرى مهتمة من العالم النامي، هو دليل أن القضية لا زالت تحظى باهتمام.

شكري: دعوة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية أطلقها الرئيس السيسي في كوب 27

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن دعوة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في “كوب 27”، وأخذت زخمًا كبيرًا من الدول النامية، واعتراف شركاء الدول النامية أن هناك حاجة لتحقيق التنمية المستدامة للكل، لأن أي إخفاق في الدول النامية؛ ستكون له تداعيات على الدول المتقدمة.

وأضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجزء الأكبر من سكان الكوكب يعانون من ضغوط اقتصادية، وعدم قدرة على توفير العمالة، والاحتياجات الأساسية لشعوبهم.

ولفت إلى أنه بعد مرور قرابة العام، لا زال نفس الطلب مطروحا، ولم تشهد الدول النامية تطورا حقيقيا أو جهودا لوضع آليات لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية، مما يتيح القدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية وأزمة المناخ، التي لا يمكن للدول النامية التعامل معها دون توفير الموارد والتكنولوجيا.

سامح شكري: التطور التكنولوجي مفيد لدول العالم ويضع اطارا جديدا للإستثمار

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن التطور التكنولوجي مفيد لدول العالم كافة لأنه يضع اطارا جديدا للإستثمار، لافتا إلي أن العالم يعاني تعثرا في إصلاح المؤسسات وتوفير التمويل اللازم لخفض الإنبعاثات

وأضاف «شكري»، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اخفاق الدول النامية في التنمية المستدامة سيكون له تداعيات علي الدول المتقدمة.



ولفت إلى أنه بعد مرور قرابة العام، لا زال نفس الطلب مطروحا، ولم تشهد الدول النامية تطورا حقيقيا أو جهودا لوضع آليات لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية، مما يتيح القدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية وأزمة المناخ، التي لا يمكن للدول النامية التعامل معها دون توفير الموارد والتكنولوجيا.

شكري: إخفاق الدول النامية في التنمية المستدامة سيكون له تداعيات على الدول المتقدمة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن إخفاق الدول النامية في التنمية المستدامة سيكون له تداعيات علي الدول المتقدمة.

وصرح وزير الخارجية، سامح شكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق دعوة لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية خلال مشاركته في اجتماع "كوب 27". هذه الدعوة نالت دعمًا كبيرًا من قبل الدول النامية، وتم التركيز على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة للجميع.

وأشار شكري إلى أنه إذا فشلت الدول النامية في تحقيق التقدم والازدهار، ستكون لهذا تداعيات على الدول المتقدمة.

وأوضح شكري خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الأغلبية العظمى من سكان العالم يعانون من ضغوط اقتصادية كبيرة ويجدون صعوبة في توفير سبل العيش والحصول على احتياجاتهم الأساسية.