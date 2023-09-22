شكري: دعوة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية أطلقها الرئيس السيسي في كوب 27

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن دعوة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في “كوب 27”، وأخذت زخمًا كبيرًا من الدول النامية، واعتراف شركاء الدول النامية أن هناك حاجة لتحقيق التنمية المستدامة للكل، لأن أي إخفاق في الدول النامية؛ ستكون له تداعيات على الدول المتقدمة.

وأضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجزء الأكبر من سكان الكوكب يعانون من ضغوط اقتصادية، وعدم قدرة على توفير العمالة، والاحتياجات الأساسية لشعوبهم.

ولفت إلى أنه بعد مرور قرابة العام، لا زال نفس الطلب مطروحا، ولم تشهد الدول النامية تطورا حقيقيا أو جهودا لوضع آليات لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية، مما يتيح القدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية وأزمة المناخ، التي لا يمكن للدول النامية التعامل معها دون توفير الموارد والتكنولوجيا.