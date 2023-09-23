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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شكري: إخفاق الدول النامية في التنمية المستدامة سيكون له تداعيات على الدول المتقدمة

صدى البلد

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن إخفاق الدول النامية في التنمية المستدامة سيكون له تداعيات علي الدول المتقدمة.

وصرح وزير الخارجية، سامح شكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق دعوة لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية خلال مشاركته في اجتماع "كوب 27". هذه الدعوة نالت دعمًا كبيرًا من قبل الدول النامية، وتم التركيز على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة للجميع.

 وأشار شكري إلى أنه إذا فشلت الدول النامية في تحقيق التقدم والازدهار، ستكون لهذا تداعيات على الدول المتقدمة.

وأوضح شكري خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الأغلبية العظمى من سكان العالم يعانون من ضغوط اقتصادية كبيرة ويجدون صعوبة في توفير سبل العيش والحصول على احتياجاتهم الأساسية.

 

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