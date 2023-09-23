حدث ليلاً|أسباب رؤية النبي في المنام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة.. أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة سارة من التأمينات لهؤلاء

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

تنظر، اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان لسماع الشهود.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة

صرف معاش تكافل

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لوضع التجهيزات اللازمة للبدء فى صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة بداية من شهر أكتوبر 2023 ، حيث أن موعد تطبيق و صرف الزيادة الجديد الـ 15% للدعم النقدي الشهري، معاش تكافل و كرامة يبحث عنه 5 ملايين أسرة المستحقين للمعاش.

أسباب رؤية النبي في المنام.. قراءة 3 سور تحقق أمنيتك مثل الصالحين

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أسباب رؤية النبي في المنام، والتي يسعى ويجتهد إليها كثير من المسلمون لنيل شرف رؤية النبي في المنام.

الزنجبيل الأبرز.. مشروبات تساعد على التخلص من الحموضة فى دقيقة واحدة

يعتبر التعامل مع حالات الحموضة المعوية أمرًا يتطلب الوقت والعناية، وقد يشمل تغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي. ومع ذلك، هناك بعض المشروبات التي يمكن تناولها لتخفيف الحموضة وتهدئة الجهاز الهضمي وفقا لما نشره موقع هيلثي.

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر، أكثر ما يبحث عنه الكثير ، خاصة بالتزامن مع تذبذب سعر الأوقية عالميا، والذي شهد ارتفاعا طفيفا بعد انخفاض قوى وصل إلى أكثر من 20 دولار مرة واحدة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة على الدولار.

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

ينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عدد 11 مليون صاحب معاش ومستفيد ، صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 متضمنة الزيادة الجديدة،التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تعمل على تطبيقها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .

الدينار الكويتي يتراجع ..أسعار العملات العربية في مصر

استقرت أسعار العملات العربية علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وتراجع سعر صرف الدينار الكويتي بقيمة 10قروش لسعر البيع .

ظاهرة جوية تضرب بقوة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات الأولى من الخريف

بدء فصل الخريف رسميا بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، إذ كشفت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات الأولى من الفصل الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.

القطار الكهربائي السريع.. كيف تسافر من القاهرة إلى أسوان في 4 ساعات

تضع الدولة تطوير قطاع النقل عل رأس أولوياتها؛ لإحداث طفرة متنوعة داخل القطاع تتواكب مع تحقيق رؤية مصر وأهداف الجمهورية الجديدة بتوفير وسائل نقل أكثر حداثة وأقل تكلفة من حيث الوقت والمسافة.