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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لانتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا

جوزيف بوريل
جوزيف بوريل

علق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، على إدانة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإثيوبيا.

وقال "بوريل": "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء خطورة الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا التي أدانها تقرير لجنة خبراء حقوق الإنسان الأخير".

وأضاف المسئول الأوروبي في تغريدة له عبر حسابه بموقع "إكس": "يتعين على الحكومة الإثيوبية اتخاذ إجراءات فورية، شروط العدالة والمساءلة للتطبيع التدريجي لعلاقاتنا".

وحذرت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا الإثنين الماضي، من استمرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لازالت ترتكب في شمال إثيوبيا، على الرغم من مرور نحو عام على توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي.

وقال خبراء الأمم المتحدة، إنه بعد مرور ما يقرب من عام على توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في إثيوبيا، لا تزال الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في البلاد، ولا يزال السلام بعيد المنال.

ووثقت اللجنة في تقريرها المكون من 21 صفحة، فظائع واسعة النطاق ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ 3 نوفمبر 2020 وتشمل هذه الفظائع القتل الجماعي والاغتصاب والمجاعة وتدمير المدارس والمرافق الطبية والتهجير القسري والاحتجاز التعسفي.

الاتحاد الأوروبي العدالة تطبيع العلاقات اثيوبيا جوزيف بوريل لجنة الأمم المتحدة حقوق الإنسان

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