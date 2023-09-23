حبس المتهم بحيازة كيلو هيروين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية دائرة مركز شرطة شبين القناطر تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بقيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) متخذا دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة وحيازة اسلحة نارية وبيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,040 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات – سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات