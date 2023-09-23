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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المحلة يوجه بغلق 8 محلات و5 ورش لمخالفة المواعيد الرسمية

اغلاق المحال التجارية
اغلاق المحال التجارية بالغربية

قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 8 محلات و5 ورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ  10محلات تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

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وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.

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وأكد رئيس  المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة ، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

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