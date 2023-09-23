غيبوبة تامة.. إصابة سيدة في مشاجرة بالقليوبية

أصيبت سيدة بغيبوبة جراء نشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، حيث تعدى عليها الطرف الآخر بالضرب مما تسبب لها في تلك الإصابة.

وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتم التحفظ على الطرفين تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصابة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز، اسفرت عن اصابة سيدة بغيبوبة تامة وجرى نقلها للمستشفى.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم التحفظ على 6 أشخاص من طرفي المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.