جولات مكوكية من الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة.. لقاءات جماهيرية.. وجمع التوكيلات الشعبية

مصر أكتوبر يواصل تحركاته لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ببلبيس بالشرقية

حزب الغد يجمع توكيلات الترشح للرئيس السيسى فى الانتخابات القادمة

حزب حقوق الإنسان والمواطنة يعلن إستخدام مقراته في غالبية المحافظات لحملة الرئيس السيسي



شهدت الساعات القليلة الماضية تحركات مكثفة من جانب الأحزاب السياسية لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وواصل حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، زياراته الميدانية ضمن حملة الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثالثة جديدة.

ووصل قطار الزيارات الخاصة بالحزب إلى محافظة الشرقية، بمركز بلبيس، حيث تم عقد سلسلة لقاءات جماهيرية لتعريف المواطنين بالإنجازات التي قدمها الرئيس من أجل بناء جمهورية جديدة تستهدف مصلحة المواطن في المقام الأول.

جاء ذلك بحضور كافة أعضاء وقيادات حزب مصر أكتوبر المركزية، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة بالمحافظة، ومشاركة العمدة عبدالله الريان، والعمدة طارق الأعصر، وأهالي قريتي كفر أيوب سليمان، والكتبية، بمركز بلبيس، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الشرقية.

ويسعى حزب مصر أكتوبر، تنظيم زيارات لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، من أجل حملة انتخابية على أعلى مستوى، وتحقيق الانتشار المطلوب من خلال القواعد الحزبية، بجميع محافظات ومدن وقرى ونجوع مصر.

وعلى هامش زياراتها، قامت الدكتورة جيهان مديح، ضمن وفد الحزب، بجولة إلى قرية كفر أيوب، لتقديم واجب العزاء، لأسرة فقدت طفلين، فى حادث مأساوى وقع منذ عدة أيام في القرية، مطالبين بسرعة التحقيق في القضية والقصاص العادل من الجانى.

وتحدثت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر، عن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تحققت خلال فترة حكمه للبلاد وتضمنت العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، حيث تسلم الرئيس مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة في الثامن من يونيو 2014 وسعت مصر لإعادة لوطن لمسار الإصلاح والبناء.

وأضافت أن الرئيس السيسي، بدأ منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، حيث تميزت فترة حكم الرئيس السيسي، بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث الرئيس منذ توليه الحكم نهضة تنموية كبرى.

وذكرت رئيس حزب مصر أكتوبر، أبرز المشروعات القومية التي تم تنفيذها، مثل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والمنطقة المركزية، والنهر الأخضر والقيادة الإستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري، والتصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ، والمشروع القومي لتبطين الترع، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، ومشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، والمشروع القومي لتنمية سيناء، وتنمية الساحل الشمالي الغربي ومنطقة محور الضبعة، والمشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان، وإنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

وتابعت:"مشروعات قطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات، ومشروعات تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات، والمشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى، والتطوير الشامل للقاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري عريق ومتكامل الخدمات، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية وحديقة الفسطاط بمصر القديمة".

وأضافت :"عملية التطوير الجارية في منطقة المدابغ وسور مجرى العيون، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل، ومشروعات قطاع محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط" وما تضمه من منشآت، والمحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، ومدينة الجلالة، وإنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية الجديدة، وتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية مشروعات الطرق والمحاور بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة وتطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة وشرق القاهرة والدائري الأوسطي.

وذكرت خلال كلمتها إلى مشروعات تنمية الصعيد، حيث سعى الرئيس السيسي منذ توليه الحكم حتى الآن في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

وقرر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن الحزب سيبدأ فى جمع توكيلات الترشح للرئيس السيسى من مختلف المحافظات.

كما قرر رئيس الغد تشكل لجنة مركزية من قيادات الحزب ومجلس القبائل المصرية والعربية للاشراف على جمع التوكيلات الشعبية للرئيس من جميع المحافظات مع تحديد المسؤلين فى كل محافظة من الحزب ومن مجلس القبائل.

كما أعطى مصطفى التكليفات لجميع قيادات واعضاء الحزب ومجلس القبائل المصرية والعربية للمشاركة هم وزويهم فى هذا العمل الوطنى المشرف، وكلف رئيس الحزب جميع أعضاء الحزب فى الإنخراط فى الأمر.

وأضاف رئيس الغد أنه سيجرى التنسيق مع وزير العدل لتفعيل التوكيلات الكترونيا تسهيلا على المواطنين.

كان حزب الغد قد أعلن مطلع الشهر الجارى أن الحزب قرر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مرشح حزب الغد للانتخابات الرئاسية 24-30.

وينتظر حزب الغد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جدول المواعيد بعد غد الأثنين.

كما عقد حزب حقوق الإنسان والمواطنة إجتماع موسع ضم رئيس الحزب والنواب و المساعدون وأعضاء الهيئه العليا و الأمانه العامة وأمناء المحافظات والمراكز والمدن.

وقرر جميع الحاضرين بالإجماع دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة رئاسية قادمة دعما للديمقراطية وإرساء لمبادىء ومعايير حقوق الانسان والمواطنة واستكمالا للمشروعات القائمه التي تنقل مصر الحديثة إلى الجمهورية الجديدة ، ومن أجل الاستقرار والتنمية وإرساء لقواعد دولة المؤسسات والحقوق والحريات ومن أجل الموقف العربي والدولي الذى تبؤته مصر خلال رئاسة الرئيس السيسى للجمهورية الجديدة.

وبناء عليه قرر الحزب بجميع تنظيماته استخدام مقرات الحزب المنتشره في غالبية المحافظات لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و عقد مؤتمرات دعم وتأييد مع التركيز على شرح وتوضيح الإنجازات في الواقع العملي الذي تم على أرض الواقع ، والذي لا يعلم الكثيرون حتى يكون غالبية الشعب على بينه بالذي تم ويتم وما سيتم من إنجازات حقيقه لم تراها الدولة المصرية من قبل.