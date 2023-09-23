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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،  طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان.

وصفة لعمل جلاش اللحم بنكهة رائعة وتصلح للرحلات والعزومات..

المقادير:

1 لفة جلاش
1 كوب زبدة سائحة أو سمن
1/2 كيلو لحم مفروم
1/2 بصلة مفرومة ناعم
2 كوب جبن شيدر مبشور
4 معلقة كبيرة دبس الرمان
ملح- فلفل اسود – بابريكا – شطة – سماق – زعتر
1 بيضة +1/2 كوب حليب او كريمة

طــــريقة التـــحــــضير:

1- في قليل من الزبد نقلي البصل مع اللحم المفروم حتى يحمر
ونضيف التوابل وتقلب حتى
يتغير لونها وترفع من على النار.
2- نفرد لفة الجلاش ونأخذ 3 ورقات ثم تدهن كل طبقة بالزبدة
ونرصهم فوق بعض ثم على
حرف الطبقات نقوم بوضع كمية من الحشو بالعرض ثم طبقة
من الشيدر المبشور ونلفهم علي
شكل أسطواني وترص فى صينية مدهونة بالزبدة وهكذا نكرر
حتى تنتهي الكمية ثم نقطعها بشكل مائل.
3-تدخل الصينية فرن وسط حتى تأخذ لون ذهبي فاتح ثم قبل
أن يحمر الوجه نضيف البيض
المضروب بالحليب ورشة الفلفل الاسود ونضيفه للجلاش وتدخل الفرن
حتي يحمر الوجه ل10 دقائق
أخيرة وتقدم مع قليل من خلطة الثوم أو المايونيز

وبالهنا والشفا

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