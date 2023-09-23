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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري: لن نتهاون في مسألة الأمن القومي المائي لبلادنا أو نستسلم لفرض الأمر الواقع

شكري
شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إننا لن نتهاون في مسألة الأمن القومي المائي لبلادنا، ولن نستسلم لسياسة فرض الأمر الواقع".

وأضاف شكري، في كلمته التي ألقاها اليوم السبت، بالدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “نرفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ومن أمثلة ذلك، سد النهضة”. 

وأوضح سامح شكري وزير الخارجية، أن إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد القانون الدولي، معلنا رفض مصر لأي إجراءات أحادية الجانب في هذه المسألة.

واستطرد: إنه ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بفرض إثيوبيا للأمر الواقع، عندما يتعلق الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري.

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