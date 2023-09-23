عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري: مصر تدعم جهود مكافحة الإرهاب بأفريقيا بمقاربة شاملة للاستراتيجية الأممية

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية إن مصر تدعم جهود مكافحة الارهاب في افريقيا من خلال مقاربة شاملة وفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
 

وألقى سامح شكري وزير الخارجية مساء اليوم السبت كلمة مصر بالدورة الـ 78 لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الوزير شكري العديد من المسائل والقضايا المهمة منها إصلاح مجلس الأمن وحق التمثيل العادل لأفريقيا فيه ، وازمة الحرب الأوكرانية وتداعياتها وقضية الأمن المائي، وازمة تغير المناخ وغيرها من الموضوعات التي استعرض فيها موقف مصر وجهودها المبذولة.

وفي اشارات من كلمة الوزير شكري، قال إن تداعيات الأزمة الأوكرانية أثبتت أن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع دول العالم.

وتطرق إلى إصلاح منظومة التجارة العالمية، مؤكدا أنه حان الوقت من أجل عمل جميع الدول على ذلك.  

واستعرض الجهود المصرية المبذولة في قضية المناخ قائلا: إن العالم يواجه اختبارا وجوديا أمام أزمة تغير المناخ.

وأن الدول حاليا ليست على المسار المطلوب في مكافحة ذلك التغير، مشيرا الى النجاح الذي حققه مؤتمر شرم الشيخ COP 27 لحشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية وحشد التمويلات من اجل مواجهة التداعيات السلبية لتلك الظاهرة.  

وعن قضايا الجوار العربي والدور المصري فيها، قال شكري إن مصر تدعم القضية الفلسطينية وتعمل علي الفرص المتاحة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، كما تسعي مصر لإقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي والمقررات الشرعية الدولية.

وأضاف "دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب في قارتها الأفريقية من خلال تطبيق مقاربة شاملة وفقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتلتزم بتكثيف هذا الجهد خلال رئاستنا المشتركة لمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وتابع شكري، أن القاهرة أطلقت مسار قمة حوار السودان بهدف تنسيق جهود الدول الأكثر تأثرا بالصراع لتسوية الأزمة وتخفيف تداعياتها الإنسانية والعمل علي وقف إطلاق نار مستدام في ظل الاحترام الكامل لسيادة السودان والحفاظ علي مؤسسات الدولة.

وأشار إلى استمرار آلية دول الجوار السودان في متابعة جهودها في وضع تصور حل سياسي مستدام، ودعم مصر الحل السياسي الليبي وفقاً لمبادئ الملكية الوطنية مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مطار الدمام الدولي .. اعرف السبب

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

موضوعات متعلقة

شكري: لن نتهاون في مسألة الأمن القومي المائي لبلادنا أو نستسلم لفرض الأمر الواقع

شكري: لا مجال للاعتقاد الخاطئ بفرض إثيوبيا أمرا واقعا على 100 مليون مصري

شكري: إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وخرقت قواعد القانون الدولي

شكري: الأزمة الأوكرانية أثبتت أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق الجميع

وزير الخارجية الهندي يقدم التهنئة لمصر لعضويتها في بريكس

شكري : نتطلع إلى ترجمة الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند

رسالة شكر إلى السيسي وللمصريين من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

شكري ونظيره القبرصي يؤكدان متانة علاقات الصداقة الاستراتيجية بين البلدين

ترشيحاتنا

إلحق.. هوندا سيفيك بـ 130 ألف جنيه فقط

تحذير عام | سحب رخصة القيادة 3 أشهر في هذه الحالة

تسرب مياه مالحة في نهر المسيسبي وإعلان الطوارئ بمدينة أمريكية

شكري: مصر تؤكد حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط لكل القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا

شكري: نجحنا خلال COP 27 في حشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية

بعد مبابي .. ترتيب مصطفى محمد بالدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدسات لاصقة.. ياسمين صبري تثير إعجاب جمهورها في أحدث إطلالة

عبدالله أبو ضيف وأحمد رجب يفوزان بجائزة هيكل للصحافة العربية ..تفاصيل

بدء فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد "الأستاذ" محمد حسنين هيكل .. تفاصيل

أبيض X أبيض.. مي حلمي تثير جدلا بإطلالة أنيقة وجريئة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ