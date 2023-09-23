شكري: مصر تدعم جهود مكافحة الإرهاب بأفريقيا بمقاربة شاملة للاستراتيجية الأممية

قال سامح شكري وزير الخارجية إن مصر تدعم جهود مكافحة الارهاب في افريقيا من خلال مقاربة شاملة وفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.



وألقى سامح شكري وزير الخارجية مساء اليوم السبت كلمة مصر بالدورة الـ 78 لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الوزير شكري العديد من المسائل والقضايا المهمة منها إصلاح مجلس الأمن وحق التمثيل العادل لأفريقيا فيه ، وازمة الحرب الأوكرانية وتداعياتها وقضية الأمن المائي، وازمة تغير المناخ وغيرها من الموضوعات التي استعرض فيها موقف مصر وجهودها المبذولة.

وفي اشارات من كلمة الوزير شكري، قال إن تداعيات الأزمة الأوكرانية أثبتت أن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع دول العالم.

وتطرق إلى إصلاح منظومة التجارة العالمية، مؤكدا أنه حان الوقت من أجل عمل جميع الدول على ذلك.

واستعرض الجهود المصرية المبذولة في قضية المناخ قائلا: إن العالم يواجه اختبارا وجوديا أمام أزمة تغير المناخ.

وأن الدول حاليا ليست على المسار المطلوب في مكافحة ذلك التغير، مشيرا الى النجاح الذي حققه مؤتمر شرم الشيخ COP 27 لحشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية وحشد التمويلات من اجل مواجهة التداعيات السلبية لتلك الظاهرة.

وعن قضايا الجوار العربي والدور المصري فيها، قال شكري إن مصر تدعم القضية الفلسطينية وتعمل علي الفرص المتاحة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، كما تسعي مصر لإقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي والمقررات الشرعية الدولية.

وأضاف "دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب في قارتها الأفريقية من خلال تطبيق مقاربة شاملة وفقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتلتزم بتكثيف هذا الجهد خلال رئاستنا المشتركة لمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وتابع شكري، أن القاهرة أطلقت مسار قمة حوار السودان بهدف تنسيق جهود الدول الأكثر تأثرا بالصراع لتسوية الأزمة وتخفيف تداعياتها الإنسانية والعمل علي وقف إطلاق نار مستدام في ظل الاحترام الكامل لسيادة السودان والحفاظ علي مؤسسات الدولة.

وأشار إلى استمرار آلية دول الجوار السودان في متابعة جهودها في وضع تصور حل سياسي مستدام، ودعم مصر الحل السياسي الليبي وفقاً لمبادئ الملكية الوطنية مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.