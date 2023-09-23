وزير الخارجية العُماني أمام الأمم المتحدة: الظلم نال من القضية الفلسطينية 70 سنة

لها أولوية

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ، اليوم السبت، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة القضايا التي طال عليها الزمن ونال منها الظلم لأكثر من 70 سنة.

وأضاف بوسعيدي أنه على الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية وقانونية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

أما عن الأزمة الروسية الأوكرانية فقال بوسعيدي إن التداعيات المحيطة بالأزمة الروسية الأوكرانية تشكل تهديدًا للسلم العالمي.

وأكد وزير الخارجية العماني أن سلطنة عمان تدعو إلى الاحتكام إلى الحوار لحل الأزمة الروسية الأوكرانية وإزالة مسببات هذه الأزمة.

ودعا بوسعيدي الجميع إلى تشجيع الشراكة في البحث والابتكار من أجل مواجهة الأوبئة ومنع انتشارها، مؤكداً أن وباء كورونا كان درسًا لجميع الدول للتركيز على الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات.

وأوضح وزير الخارجية العماني أن رؤية سلطنة عمان 2040 هي بوابتها نحو التنمية المستدامة ومواكبة التغيرات الإقليمية والدولية.