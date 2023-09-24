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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ذكرى ميلاد سيد حجاب.. ديباجة دستور 2014 تعكس مواقفه وأعماله الوطنية

صدى البلد

يصادف يوم 23 سبتمبر ذكرى ميلاد الشاعر سيد حجاب، المعروف بكتابته باللهجة العامية.

وُلد سيد حجاب في 23 سبتمبر عام 1940 في المطرية، التابعة لمحافظة الدقهلية، درس الهندسة المعمارية في جامعة الإسكندرية ابتداءً من عام 1956، ومن ثم انتقل إلى جامعة القاهرة لدراسة هندسة التعدين في عام 1958.

كان سيد حجاب نشطًا سياسيًا خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولعب دورًا هامًا في صياغة مقدمة الدستور بشعوره الوطني والثوري، كان دائمًا يعبر عن صوت الحق والحرية ويدافع عن الطبقة العاملة، وكان له موقف سياسي ثابت ومشرف، حيث لم يستغل فنه لأغراض شخصية.

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 ومن بين أهم مواقفه وأعماله الوطنية:

- اعتصام المثقفين: شارك الشاعر سيد حجاب في اعتصام المثقفين في وزارة الثقافة عام 2013، احتجاجًا على وزير الثقافة آنذاك الإخواني علاء عبد العزيز. كان من بين أكثر المعارضين لحكم جماعة الإخوان المسلمين، وقد وصفهم قبل وفاته قائلاً: "أعضاء الإخوان لا يعتبرون مصر وطنًا لهم، وهم مجموعة من المتعصبين الجهلة يحلمون بالعودة إلى الماضي". 

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو كانت تستهدف محاربة محاولات الإخوان استغلال الدين، وهذا أصبح واضحًا من خلال نتائج الانتخابات الأخيرة بالنسبة للسلفيين.

- دستور 2014: قام سيد حجاب بصياغة مقدمة الدستور التي تعبر عن روح مصر ومكانتها العظيمة.. كتبها ورسمها بروح الشاعر المتحمس لوطنه، والذي يعرف روحها وطرقها. صاغها كرسالة سلام للإنسانية، مهدًا للدين وراية لمجد الأديان السماوية.

ووصف مصر بأنها البلد الذي ظهر فيه نور الله على يد نبينا موسى، ووصفها أيضًا بأنها البلد الثائر، الإشارة والبشارة، إشارة إلى ماضٍ لا يزال حاضرًا وبشارة بمستقبل ينتظره. 

 

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