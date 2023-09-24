بإطلالة جذابة.. نسرين حداد تستعرض جمالها عبر إنستجرام

نشرت الفنانه نسرين حداد صورة جديدة من احدث اطلالتها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت انظار جمهورها باطلاله جذابة مرتديه جيبه قصيره وبلوزه اوف شولدر باللون الأسود كما اعتمدت مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وشاركت دارين مؤخرًا فى مسلسل "الضاحك الباكى" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، بطولة النجوم: "عمرو عبد الجليل فى دور نجيب الريحانى، ومصطفى شوقى دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحانى، رزان مغربى".

وكان أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو"، والذى ضم كوكبة من النجوم وهم: "حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازى، عثمان محمد على، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى".

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