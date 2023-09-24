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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 10.5 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالجيزة.. شاهد

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وضبط أية حالات تلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى.
وأكد المحافظ أن الحملات تأتى ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة للتصدى لاى محاولات للتربح على حساب صحة المواطنين من خلال زيادة المعروض من السلع والتى تشهد إقبال من قبل المواطنين خاصة مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد وذلك لحفظ امن وسلامة الطلاب.
وأوضح تقرير تلقاه المحافظ حول جهود الرصد والمتابعة للأسواق بنطاق المحافظة نجاح الأجهزة المعنية ممثلة في مديرية الطب البيطري ومباحث التموين والأحياء المختصة فى ضبط ١٠.٥ طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و مصنعات لحوم وسجق ومقطعات لحوم وكوارع وأحشاء ودواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للإستهلاك الأدمى، والتى تضمنت ضبط ( ٧٠٠٠ كجم بحى إمبابة، ٧٤٨ كجم بحى العمرانية، ٧٧٠ كجم بحى الوراق، ٦١٠ كجم بحى الطالبية، ٦٥٠ كجم بحى العجوزة، ٥٧٠ كجم بمدينة كرداسة، ١٥٢ كجم بمدينة ٦ أكتوبر).
وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير ١١ محضر مخالفة ضد أصحابها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 
وتواصل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها التمشيطية علي المحال والاسواق والمخازن لرصد المخالفات مع الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين حيال اي انشطة مخالفة .

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أحمد راشد محافظ الجيزة الرقابة على الاسواق الطب البيطرى والتموين الطب البيطري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المجازر الحكومية انطلاق العام الدراسي الجديد حي العمرانية حي العجوزة دواجن غير صالحة سلع غير صالحة للاستهلاك

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