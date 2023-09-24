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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سيدة حصلت علي أموال من أصحاب الأكشاك بزعم إستخراج تراخيص لهم

المتهمة
المتهمة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ، نجح رجال أمن القاهرة في ضبط سيدة لقيامها بالنصب والإحتيال على أصحاب الأكشاك وتحصيل مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على إستخراج التراخيص اللازمة لهم.


 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد إحدى السيدات على الأكشاك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة وتقاضى مبالغ مالية من أحد أصحاب الأكشاك عقب إيهامه بقدرتها على إستخراج التراخيص اللازمة لهم .

تم ضبطها وتبين أنها محكوم عليها فى عدة قضايا بالحبس 8 سنوات مقيمة بدائرة القسم وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى ، وإعترفت بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أصحاب الأكشاك استخراج تراخيص الداخلية القاهرة النصب النزهة جرائم النصب

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