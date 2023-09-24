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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هترميها بعد النهاردة..قشر الخضروات والفاكهة ..فوائد مذهلة لايعلمها الكثيرون

استخدامات مذهلة لقشور
استخدامات مذهلة لقشور الخضروات والفاكهة

عادة ما يلقي الناس قشر الفاكهة والخضروات  في سلة المهملات دون ادراك منهم باهيمة وفائدة هذه القشور حيث لها فوائد كثيرة ومتنوعة وغير متوقعة ، فدائماً ما تحتوي القشور على عناصر غذائية عالية، وهنا يمكن استغلالها باستخدامات جديدة .. نرصد استخدامات مذهلة لقشور الخضروات والفاكهة وفقا لموقع foodnd

 

استخدامات مذهلة لقشور الخضروات والفاكهة

⁃ قشر بعض الفواكه والخضراوات مثل الليمون والتفاح والمانجو يحتوي على حوالي 15% من المركبات الفينولية بالمقارنة مع قلب ثمرة الفاكهة.

⁃ ينصح بغسل الخضراوات والفواكه جيدا قبل استخدام في الطعام، من خلال نقعها في ماء مضاف إليه الملح لمدة نصف ساعة، ثم غسلها مرة أخرى بالماء البارد، والتأكد من خلوها من أجزاء غير ناضجة، خاصة خضراء اللون .


⁃ كما تحتوي على سعرات حرارية أقل، ودهون أقل، كما أنها خالية من الكولسترول.

⁃ قشور الفاكهه والخضروات تساعد في المحافظة على الأمعاء، وتقي من الامساك، كالموجودة في قشور البرتقال والبطاطس، والقابلة للذوبان التي تقلل خطر الإصابة بمرض السكري، وتخفيض مستوى الكولسترول في الدم.


⁃ تحتوي قشور الفاكهة بمصدر غني للألياف، وتتواجد بنوعيها فالألياف غير القابلة للذوبان
⁃ كما تقي من خطر الإصابة بأمراض القلب، كالمتوفرة في قشور التفاح.
⁃ يمكن طهي القشور في المياه لمدة تصل إلى نصف ساعة، قم بتصفيتها، اغلي السائل على نار عالية مع السكر وعصير الليمون قبل صبه في علب أو مرطبانات معقمة ،بدلاً من رمي قشور الفواكه مثل التفاح أو البرتقال يمكن حفظها بسهولة لصنع مربى قشر الفاكهة لذيذ الطعم.


⁃ وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول،وتقلّل قشور الفواكه والخضروات من الجوع ، ويرجع ذلك إلى محتواها العالي من الألياف، وقد يتركز ثلث ألياف الثمرة في قشرتها الخارجية.


⁃ كما تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف على تقليل الجوع وعدد السعرات الحرارية المستهلكة يومياً، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

قشور الفاكهة والخضروات فوائد قشور الفاكهه والخضروات القشور الفاكهه الخضروات

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