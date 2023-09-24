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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة الدقهلية تحتفل باليوم العالمي للتمريض

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد احتفال نقابة التمريض بالدقهلية باليوم العالمي للتمريض داخل القاعة الكبري بديوان عام المحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة كوثر محموم نقيب تمريض مصر و أعضاء مجلسي النواب الدكتورة كوثر محمود والنائب حسين خضير ، والنائب وحيد فوده ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه ، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي ، وجميع قيادات مديرية الصحه بالدقهليه والدكتورة  أمينة النمر عميد كلية تمريض جامعة المنصوره .

وقال " مختار ": سعادتي بالغة لوجودي اليوم وسط جيش مصر الأبيض العظيم وتكريمي لهم تقديراً لدورهم وجهودهم في خدمة المرضي، وتحملهم المشاق والمتاعب والسهر من أجل إنقاذ حياة المريض، بالإضافة إلي تحمل مسئولية الاسرة.

وقال " المحافظ ": خالص التهاني القلبية لأعضاء هيئة التمريض بكافة القطاعات الصحيه بالدقهلية علي الاحتفال بعيدهم السنوي تكريماً وتقديراً لهم ، وهذا اقل حق من حقوقهم وواجب وطني .

وأضاف "مختار ": أقدم تحية إعزاز وتقدير للممرض والممرضة والطبيب على جهودهم الفائقة والمتميزة من أجل حماية صحة المرضى وسط المخاطر الكبيرة التي تحيط بهم ، فلم يلتفتوا الي كل هذا ووضعوا واجبهم الوطني أمام أعينهم .

وأشار " المحافظ " الي أن التمريض ليس مجرد مهنة بل هو رسالة إنسانية تهدف إلى الاهتمام بالآخرين وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم  فلنمنحهم الاحترام والتقدير الذي يستحقونه ولنكرمهم طوال العام.

وأشار "مختار" إلي أن جائحة كوفيد 19 أظهرت بوضوح الأهمية الكبيرة للممرضين ودورهم الحيوي في رعاية المرضى ومكافحة الأمراض ، فقد عملوا بشكل استثنائي وضحوا للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته وتعتبر جهودهم وتضحياتهم مصدر إلهام للجميع.

وأكد " المحافظ " علي دعمه الكامل لملائكة الرحمة على مواصلة عملهم النبيل وتحسين ظروف عملهم تقديراً لجهودهم الغير محدوده في رعاية المرضي ، مشيراً إلي أننا نقدر تفانيهم وشجاعتهم واخلاصهم في تقديم الرعاية الصحية .

كما أكد أن الممرضين ليسوا أشخاصاً يقومون فقط بتنفيذ الإجراءات الطبية بل مساندين للمرضى وعائلاتهم ، يقدمون الراحة والدعم العاطفي والمعنوي للمرضى ويساعدونهم في فهم تشخيصاتهم وخطط العلاج، ويجابهون التحديات اليومية في مجال الرعاية الصحية.

من جانبها قالت " نقيب عام تمريض مصر ": بإسم هيئة التمريض في مصر اتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعمه الكامل لمهنة التمريض تقديراً لدورهم ومكانتهم ورسالتهم السامية ، مشيرة إلي أن التمريض في مصر لم يشهد دعم في تاريخه أو تقدير مثل ما حدث في عهد فخامة الرئيس السيسي.

وقالت الدكتورة " كوثر ": اتقدم بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية علي دعمه الدائم والمستمر لأعضاء هيئة التمريض في كافة القطاعات الطبية ، وحرصه الشديد علي مشاركته كافة احتفالاتهم ، وتقديم يد العون لهم في أي وقت .

واوضحت نقيب عام التمريض أن عدد أعضاء هيئة التمريض علي مستوي الجمهورية بلغ 300 الف ممرض وممرضة والدقهلية وحدها بها 23 الفا، يحاربون من أجل إنقاذ حياة المرضي رغم مسئوليتهم الأسرية.

وفي نهاية الاحتفال اهدي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية درع المحافظة الي الدكتورة كوثر محمود نقيب عام تمريض مصر.

من جهتها قامت الدكتورة كوثر محمود بإهداء درع النقابة الي الدكتور أيمن مختار ، وقاموا بتكريم جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية المشاركة في الاحتفال ، بالإضافة إلي تكريم 250 من أعضاء هيئة التمريض بمختلف القطاعات الطبية سواء قطاع الصحة أو الجامعة او التأمين الصحي أو الأمانة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية هيئة التمريض جامعة المنصورة جيش مصر الأبيض ديوان عام المحافظة كلية تمريض جامعة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم العالمي للتمريض

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