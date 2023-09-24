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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دانيال يضع 17 ألف طفل ليبي في مهب الريح بسبب الفيضانات

صدى البلد

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن أكثر من 17 ألف طفل نزحوا في شرق ليبيا بعد الفيضانات العارمة التي سببتها العاصفة دانيال.

لفتت الوكالة المتخصصة في شؤون الأطفال حول العالم، الانتباه إلى تقديرات المنظمة الدولية للهجرة بأن الفيضانات أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 43 ألف شخص، منهم 17 ألف طفل.

أكدت الوكالة أن الأطفال هم من الفئات الأكثر تضررا من هذه الكارثة وهم معرضون بشكل كبير للتهديدات المتعلقة بالصحة العامة والصحة العقلية والاضطرابات النفسية والاجتماعية.

بحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض، فقد تم تسجيل 55 حالة تسمم مائي بين الأطفال النازحين في مراكز الإيواء المؤقتة.

ومن بين 114 مدرسة في المنطقة، دمرت الفيضانات أربع مدارس بشكل كامل، فيما لحقت أضرار جزئية في 80 مدرسة.

علاوة على ذلك، تم تحويل ما لا يقل عن 19 مدرسة إلى ملاجئ مؤقتة للعائلات التي اضطرت إلى الخروج من مناطقها بسبب الكارثة.

قامت اليونيسف بتزويد مواد الإغاثة الطبية إلى 15.000 شخص متضرر من العاصفة دانيال. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير مستلزمات النظافة لألف شخص، بالإضافة إلى الملابس ومواد الإغاثة العاجلة الأخرى.

من بين هذه المواد، تم نقل 65 طنًا من مواد الإغاثة جوًا إلى شركاء اليونيسف في شرق ليبيا، مع استمرار الجهود لتوزيعها على المجتمعات الأكثر احتياجًا.

في 10 سبتمبر، اجتاحت عاصفة مدمرة عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة. وأدى ذلك إلى دمار كبير وأدى إلى خسارة آلاف الأرواح والإصابات والمفقودين.

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الفيضان الذي أودى بحياة الآلاف في درنة بليبيا بأنه "رمز لشرور العالم".

قال جوتيريش في افتتاح الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء: "حتى ونحن نتحدث الآن، تجرف الجثث إلى الشاطئ من نفس البحر الأبيض المتوسط حيث يسبح المليارديرات على يخوتهم الفاخرة".

وأضاف: "درنة هي لقطة حزينة لحالة عالمنا - طوفان عدم المساواة والظلم وعدم القدرة على مواجهة التحديات في وسطنا". 

الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة كشفت أن الفيضانات الأخيرة في شمال شرق ليبيا، أجبرت ما يقدر بنحو 43.059 شخصًا على الفرار من منازلهم.

وفي تقرير حديث، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ندرة إمدادات المياه كانت عاملاً دافعاً وراء نزوح العديد من السكان من درنة. وقد ساهم هذا التحول في انخفاض العدد الإجمالي للنازحين داخل درنة نفسها.

اليونيسف منظمة الامم المتحدة للطفولة ليبيا العاصفة دانيال

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