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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوشرة على أي إنجاز.. تعليق ناري من الباز على بوست اللجان الإلكترونية للإخوان

صدى البلد

علق الدكتور محمد الباز، على البوست المنتشر على السوشيال ميديا للجان الإخوان الإلكترونية الذي يعمل على التشكيك في الدولة المصرية ومجهوداتها، قائلا: "الرئيس السيسي عمل حاجات كتير جدا من 10 سنين، ولكن اللجان الإلكترونية للخرفان بتشوشر على أي إنجاز".

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه ببرنامج آخر النهار المذاع على شاشة النهار، أن مخطط الإخوان بتمثل في إثارة البلبلة على السوشيال ميديا، والطعن في إحدى مؤسسات الدولة، وادعاء وجود مشكلة، موضحا أن هذه المنشورات تكون لغرض ما، بالإضافة إلى أنها تحظى بالعديد من المتابعين الإخوان.

شيء مقزز جدا

وقال "الباز": "في استنساخ في الكذب، يكذبوا الكذبة ويستنسخوها، نحن أمام حالة لا بد أن ننتبه لها؛ لأنها تعكس إصرارا من هذه الجماعة على الطعن في الدولة وإنجازاتها"، مضيفا: "ده مش هزار، لكنه ضرب في العمق بمؤسسات الدولة".

وشدد على أهمية انتباه الجميع والحرص من هذه اللجان الإلكترونية، وكذلك هذا النوع من المنشورات، معلقا: "شيء مقزز جدا".

محمد الباز الرئيس السيسي لجان الإخوان الإلكترونية السوشيال ميديا اللجان الإلكترونية

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