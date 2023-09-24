شيخ قبيلة أولاد سليمان يروي اللحظات الصعبة التي مرت على أهالي سيناء .. فيديو

روى الشيخ محمد الخليلي، شيخ عائلة أولاد سليمان، التجربة الصعبة التي مر بها أهالي سيناء والجهود التي بذلتها الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطهير قرية السواركة في شمال سيناء من خطر الإرهاب الذي كان يهدد حياة المواطنين ويقيدهم.

أوضح خلال حواره مع الإعلامي احمد موسي ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الأهالي في شمال سيناء لم يتعرضوا للتهجير كما يُروج له ذلك في بعض وسائل الإعلام المعادية لمصر، بل قدمت لهم الدولة مساكن بديلة آمنة حتى يتم التعامل مع الإرهاب، وبعد تحرير المنطقة عاد الأهالي إلى أراضيهم وممتلكاتهم.

وأكد الشيخ محمد الخليلي أن الأرض المصرية لن تُهجر أبدًا، وأن الشعب المصري مصمم على الحفاظ على أمن وسيادة بلاده.