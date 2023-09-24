الباز: أولوياتنا بشأن حقوق الإنسان تختلف عن الغرب.. ومصر تدعم أشقائها في المِحَن

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن سامح شكري وزر الخارجية، قدم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرضا متكاملا لرؤية مصر في ملف حقوق الإنسان، والتي يحصرها المتاجرون بها في نطاق حالات محددة.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة تتحدث عن حقوق الإنسان بشكل أعم، مثل تمكين المرأة، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير تعليم جيد.

وأوضح،: "أولوياتنا في ملف حقوق الإنسان تختلف عن أولويات الغرب، مفهومنا مختلف، ومصر اشتغلت على ملف حقوق الإنسان، ليس من أجل مخاطبة العالم؛ ولكن لأنها تؤمن بحقوق الإنسان".

مصر دائما تدعم الأشقاء

ولفت إلى أن شكري، خلال كلمته، أكد أيضًا الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأن مصر طول الوقت تدعمها، مثل ما حدث في ليبيا، من منظومة الدعم والخدمات التي قدمت للأشقاء في ليبيا بعد الإعصار دانيال، من نقل مواد إغاثية بالطائرات وغيرها.

وأشار إلى أنه تم أيضا إرسال حاملة الطائرات، الميسترال، إلى لبيا؛ لتتحول إلى مستشفى ميداني كبير، وهو ما يؤكد أنك "رغم كل المشكلات والأزمات؛ قادر تشتغل وتقوم بدورك وتدعم أشقائك".