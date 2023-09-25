مقاطع مثيرة لأجسادهن| قرار من المحكمة بشأن متهم باستقطاب الفتيات.. تفاصيل الحكاية

جدد قاضي المعارضات، حبس متهم 15 يوما لاتهامه باستقطاب الفتيات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل "موديل" واستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بغرض الحصول على مبالغ مالية منهن.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصحف، متضمنًا تحقيقًا صحفيًا بعنوان “شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت”، وأمكن ضبط القائم على هذا النشاط، ورصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره عبر إحدى الصحف، متضمنًا تحقيقًا صحفيًا بعنوان "شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت".

استقطاب الفتيات

وبالفحص تبين أن هذا النشاط يتم ارتكابه من خلال حسابين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (جهاز "لابتوب" - هاتف محمول "هارد ديسك" محمول.. وبفحص المضبوطات فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة وإدارته للحسابين الُمشار إليهما).

وتبين من المعلومات أنه يقوم من خلالهما بانتحال شخصيتين وهميتين واستقطاب الفتيات والسيدات، من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل "موديل" واستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن، واستخدامها في تهديدهن وابتزازهن وتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب، والحصول على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات.