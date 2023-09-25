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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اسطوانة بوتاجاز تُشعِل النيران في سوهاج وتُصيب 8 أشخاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم، داخل حريق نشب بشقة سكنية؛ إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز، بناحية قرية حاجر مشطا دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية وإصابة 8 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم.

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وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كلاً من:" الطفل س. ج.ح 4 سنوات، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعو هـ. م.س، 65 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعوة ب.ع.ع 50 سنة، بحروق من الدرجة الثانية بنسبة".

“المدعوة إ.ح.ح، 24 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعوة د.ح.ح، بحروق من الدرجة الثانية، والطفل د.ح.ح 12 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعوة ح.هـ.ح 18 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، والمدعوة د.ب.هـ، مصابه بحروق من الدرجة الثانية”.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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