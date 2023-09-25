نشرة المرأة والصحة.. لاميتا فرنجيه بفستان يثير الجدل وماذا يحدث عند تناول القرنفل يوميا

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بالأصفر الملفت.. لاميتا فرنجية تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

نشرت لاميتا فرنجية صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وتالقت لاميتا فرنجية باطلالة انيقة ومميزة جريئة وملفتة مرتدية فستانا باللون الاصفر القصير مجسم وهو ما كشف عن جمالهاوخصرها المنحوت.

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الكولاجين للعظام

فوائد الكولاجين للعظام ما يلي :-

· يعزز الكولاجين صحة العظام، ويحميها من الإصابة بالهشاشة، ومن الترقق والتكسر، إضافة إلى قدرته الكبيرة في حمايتها من الضعف العام، وبغض النظر عن الجنس فالكولاجين ضروري لجسم

يعد القرنفل من الأعشاب التى لها العديد من الفوائد والاستخدامات الصحية، لاحتوائه على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة التي تدعم صحة الجسم. وحسب موقع هيلثي لاين نرصد في هذا التقرير فوائد تناول القرنفل يوميا.

أثبتت الدراسات أن مستخلص القرنفل يساعد في وقف نمو الأورام ويعزز موت الخلايا السرطانية.