استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 25 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 25-9-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 32.7303 جنيه، والبيع 32.8707 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 37.6319 جنيه، والبيع 37.7882 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.7964 جنيه، والبيع 22.901 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.3895 جنيه، والبيع 4.409 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.8571 جنيه، والبيع 2.8714 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.7608 جنيه، والبيع 2.7769 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 33.8656 جنيه، والبيع 34.0357 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.7099 جنيه، والبيع 20.808 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.7507 جنيه، والبيع 19.8859 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 25 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 25-9-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 98.9159 جنيه و 99.8802 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4613 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.5366 جنيه للبيع.



