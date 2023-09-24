أسعار العملات الأجنبية.. استقرار الدولار واليورو وتراجع الإسترليني

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الأسبوع.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي ختام التعاملات.



أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد، مسجلا نحو 32.64جنيه للشراء و 32.92جنيه للبيع دون أي تغيرات.

تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد نحو 37.61 جنيه للشراء و 37.92 جنيه للبيع مقابل 38.11 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بانخفاض 19 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 33.88 جنيه للشراء 34.13 جنيه للبيع منخفضا بقيمة 20 قرشا مقارنة بالخميس الماضي.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر



وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 32.64جنيه للشراء و 32.92 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحونحو 37.61 جنيه للشراء و 37.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.88 جنيه للشراء و34.13 جنيه للبيع

أسعار العملات فى البنك المركزي



واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد نحو 32.83 جنيه للشراء و32.98 جنيه للبيع مقارنة 32.95 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بزيادة 3 قروش.

انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم لنحو 37.72جنيه للشراء و37.89 جنيه للبيع مقارنة 37.96جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بتراجع 7 قروش.

سجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم ليسجل 33.97جنيه للشراء و34.13جنيه للبيع .