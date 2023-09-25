عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبدالوهاب عبدالرازق يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وكتب رئيس مجلس الشيوخ في برقيته للرئيس السيسي: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس ، نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات بذكرى مولد سيد الخلق النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ،الذي هدى الله به الى الخير،  وعلم البشرية من خلاله السلام والمحبة والتكافل والتآخى وفضائل الاخلاق.

وأردف: “وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية ، وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم ، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيداً من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة”.

السيسي المولد النبوي الشريف ذكرى المولد النبوي الشريف ذكرى المولد النبوي المولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشيحاتنا

الحكومة الأردنية تقدم استقالتها تمهيدًا لتعديل وزاري

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

البنك الآسيوي: مصر تعتبر موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى والاحلام للغد ..فيديو

بعد قيام الصين بتشييده.. الفلبين تهدد بإزالة "الحاجز العائم"

بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق المؤتمر الأول لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار

حكم قراءة القرآن بسرعة في الصلاة أو خلال الورد اليومي.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة عماد متعب تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة| شاهد

ملابس بحر وفساتين منقوشة.. شاهد اجرأ اطلالات ياسمين صبري أ

أهم 10 طرق للتخلص من الدهون والكرش

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ