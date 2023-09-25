عبدالوهاب عبدالرازق يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وكتب رئيس مجلس الشيوخ في برقيته للرئيس السيسي: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس ، نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات بذكرى مولد سيد الخلق النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ،الذي هدى الله به الى الخير، وعلم البشرية من خلاله السلام والمحبة والتكافل والتآخى وفضائل الاخلاق.

وأردف: “وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية ، وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم ، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيداً من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة”.