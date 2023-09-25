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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسميا.. افتتاح 3 مواقع غوص جديدة في الغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلنت جمعية المحافظة على البيئة في الغردقة (هيبكا) بالشراكة مع محميات البحر الأحمر وباستضافة من وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر عن الافتتاح الرسمي لثلاثة مواقع جديدة للغوص في الغردقة يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023. 

 

وسيكون الافتتاح بحضور اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة والمستشار العلمي لمحافظ البحر الأحمر وجمعية هيبكا ا.د. محمود حنفي ومدير محميات البحر الأحمر د. تامر كمال، ومدير عام جمعية هيبكا محمد نور الدين فريد ود. احمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر وعدد من القيادات والمهمتين بحماية البيئة ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من مراكز الغوص وممارسي رياضة الغوص بالبحر الأحمر.

 

تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المراقبة والرصد المستمر لحالة الشعاب المرجانية في المنطقة من قبل فريق هيبكا ومحميات البحر الأحمر.

 وقد أدى ازدياد معدلات التنمية وتزايد أعداد السياح إلى زيادة في أعداد الغواصين على هذه الشعاب الطبيعية. وبعدما وصلت بعض المواقع لأكثر من 200 ألف غوصة سنويًا - وهو ما يفوق بكثير الحد الآمن الذي يبلغ 22 ألف غوصة سنويًا لكل موقع (مما يمثل زيادة بنسبة 1000٪) - اتُّخذت هذه الخطوة للحفاظ على الموارد البيئية البحرية وتنظيم الاستخدام السياحي لها.

وتم تطوير رؤية مبتكرة لإنشاء شعاب مرجانية صناعية عبر غرق معدات حربية متخلفة وإنشاء مواقع جديدة للغوص أمام سواحل مدينة الغردقة. وتهدف هذه المواقع الجديدة للغوص إلى تحقيق عدة أهداف من بينها زيادة عدد المواقع المتاحة للغوص وحماية الشعاب المرجانية وخلق تجربة غوص فريدة تحت الماء وتعزيز السياحة المستدامة للمحافظة على الشعاب المرجانية الطبيعية في منطقة الغردقة.

تفاصيل مواقع الغوص:

الموقع 1: شعاب السقالة

- خط الطول: 33°54.320

- دائرة العرض: 27°12.374

- الوصف: عمق 12 أمتار، قاع رملي سطحي، رؤية جيدة

- 5 قطع عسكرية قديمة

الموقع 2: عروق الطويل

- خط الطول: 33°57.005

- دائرة العرض: 27°9.866

- الوصف: عمق 12 إلى 15 مترًا، قاع صخري مستوي، رؤية ممتازة

- 5 قطع عسكرية قديمة

 

الموقع 3: عرق جامع

- خط الطول: 33°53.2816

- دائرة العرض: 27°8.2668

- الوصف: عمق 11 مترًا، قاع رملي سطحي، رؤية جيدة جدًا

- 5 قطع عسكرية قديمة

 

جميع مراكز الغوص المحلية وممارسي رياضة الغوص مدعوون للاستفادة من هذه المواقع الجديدة والمشاركة في الجهود الرامية للمحافظة على  البيئة البحرية وتعزيز الممارسات الغوص المستدامة.

الشعاب المرجانية الطبيعية الشعاب المرجانية السياحة المستدامة الغردقة المحافظة على البيئة البحر الأحمر

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