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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا اللحوم.. جامعة سوهاج توفر أسماك طازجة للعاملين بأسعار مخفضة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم توفير أسماك بلدي طازجة 
للعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء المالية ولتقديم وسائل العون لهم ومحاربة الغلاء، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم كافة منتسبيها، وتوفير كافة السلع لهم بأسعار مناسبة وذات جودة عالية.

وقال المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة أن عملية توزيع الأسماك شهدت إقبالاً كبيراً من العاملين، نظراً لجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السوق. ذلك، ضمن مبادرة نقابة العاملين لتوفير  سلع أساسية بأسعار مخفضة.

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جامعة سوهاج

وقال أحمد العارف نقيب العاملين، ان الاسماك المطروحة للعاملين من بحيرة ناصر مباشرة، مضيفاً انها مقسمة الي ثلاثة أحجام الصغير بسعر ٣٥ جنيه للكيلوجرام الواحد، والوسط بسعر ٤٥ جنيه، والحجم الكبير بسعر ٥٥ جنيه، لافتاً إلي وجود خدمة التنظيف بسعر ١٠ جنيهات لكل ٣ كيلوجرام.

ووجه العاملين خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لدعمه المستمر لجميع الأنشطة الخدمية التي تقدمها نقابة العاملين.

ومن الجديد بالذكر انه سيتم توفير لحوم طازجة صباح الغد بسعر ٢٤٠ جنيه للكيلو يتضمن ١٥٠ جرام دهون بيضاء.

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