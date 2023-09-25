أمن المعلومات وإنفاذ القانون.. تفاصيل المشاورات الأمنية الروسية العمانية في مسقط

أجرى أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الإثنين، مشاورات أمنية مع سلطنه عمان أثناء زيارته لمسقط.

وقال مجلس الأمن الروسي في بيان له: "تم عقد مناقشة مفصلة حول آفاق العلاقة الروسية العمانية والتعاون في مجال أمن المعلومات، فضلا عن التفاعل بين وكالات إنفاذ القانون في البلدين والخدمات الخاصة والاستخبارات المالية".

وأشار البيان، إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية".

كما ناقش باتروشيف "مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الروسي العماني في جميع المجالات" مع وزير المكتب السلطاني العماني سلطان النعماني في محادثات منفصلة.

كما التقى أمين مجلس الأمن الروسي مع الأمين العام لمجلس الأمن الوطني العماني إدريس الكندي.

وعقب المباحثات تم التوقيع على مذكرة تعاون بين مجلس الأمن الروسي وأمانة مجلس الأمن الوطني العماني.

ومثل الوفد الروسي مسؤولون من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وجهاز المخابرات الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الرقابة المالية الروسية.